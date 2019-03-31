Комментируя данные экзит-полов, Зеленский едко потроллил Порошенко

Зеленский едко потроллил Порошенко / Reuters

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто за него голосовал в первом туре выборов президента Украины 2019 не "по приколу".

Заодно он с юмором прокомментировал данные Национального экзит-пола и экзит-пола по заказу ТСН.

"Экзит-поллов много, а победитель – один", – отметил Зеленский.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.

Реплика Зеленского – это явная отсылка к предвыборной агитации нынешнего главы страны Петра Порошенко, когда его поймали на плагиате Путина. В тот раз у Порошенко использовали слоганы 7-летней давности, которые звучали во время кампании Путина: "Кандидатов много – президент один".

Кроме того, Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев "голосовать ответственно и не по приколу". За него он был жестко, брутально и матерно высмеян в социальных сетях.