"Вялый член" и "конкурент Бога х*йни": обращение Вакарчука высмеяли в соцсетях

Святослав Вакарчук / кадр из видео

Соцсети с иронией встретили обращение певца, лидера группы Океан Эльзы и общественного деятеля Святослава Вакарчука, который призвал украинцев "голосовать не по приколу".

Он также отметил, что голосовать нужно ответственно, участие в выборах - гражданский долг, а стоять в стороне и молчать он не собирается и не имеет права.

Комментаторам не понравилось, что музыкант в своем обращении не сказал ничего конкретного.

Кандидат исторических наук Андрей Плахонин, которому призыв музыканта понравился, задается вопросом, как много людей прислушаются к мнению, которое Вакарчук озвучил в своем обращении.

Журналисту Александру Дубинскому показалось, что своим обращением Вакарчук попытался намекнуть украинцам на то, что не стоит голосовать за кандидата в президенты, актера Владимира Зеленского.

"В 25 предложениях, по обыкновению Вакарчука, нет ни единого конкретного предложения или слова. Это сопли, которые он размазывает по своей странице в инстаграме. Какой вывод сделал [из обращения Вакарчука] я: нельзя выиграть в лотерею, нельзя голосовать по приколу, не убиваем мечту... Скорее всего, это призыв не голосовать за Зеленского, но как всегда у Вакарчука, он не может сказать все, как есть. Поддержка у Порошенко как всегда – я это называю "помахали вялым членом перед лицом избирателя". Стыд и позор", - сказал Дубинский на своем канале в YouTube.

Дебаты по поводу того, действительно ли намекал Вакарчук на то, что нельзя отдавать голос за Зеленского, развернулись как в инстаграме музыканта, так и в его твиттере, где лидер Океана Эльзы запустил флешмоб и призвал к нему присоединиться.

Журналист и участник общественной организации "Демократична Сокира" Антон Швец отмечает, что Вакарчук мыслит уже не президентскими, а парламентскими выборами.

"Вместе с тем, надо признать, что Репостислав уже мыслит не президентскими, а парламентскими выборами и там ему придется воевать с Зеленским. И он мудро подстилает себе соломки. Хуже чем Репостислав, из новых, себя на этих выборах показал разве что Лещенко. Сережа вот прямо бог х*йни", - резюмирует Швец.