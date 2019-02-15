"Кандидатов много – президент один": Порошенко поймали на плагиате Путина

Слоган Порошенко - слоган Путина

Предвыборный штат нынешнего президента Петра Порошенко пользователи соцсетей снова подловили на подражании российскому вождю Владимиру Путину.

На этот раз у Порошенко использовали слоганы 7-летней давности, которые звучали во время кампании Путина "Кандидатов много – президент один". Специалисты из штаба Порошенко просто перевели рекламу Путина образца 2012 года на украинский язык: "Кандидатів багато – президент один".

Подозрительное совпадение первыми стали обсуждать пользователи сети.

Напомним, предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина. Слоган, размещенный на бордах БПП, идентичен рекламе "Единой России", утверждают в сети.

Кроме того, программа Порошенко оказалась написанной на пиратском ворде. Пользователи соцсети выявили незаконность действий при скачивании документа.

Как сообщалось, опубликовано видео, как в Харькове привселюдно послали Порошенко. Недовольным жителем тут же занялись правоохранители.

Ранее прославившийся селфи с Порошенко мальчик рассказал свою версию произошедшего. Ребенок вспоминает, что его поймала Ирина Геращенко и отвела к президенту.

Напомним, история, в которой Порошенко бросил все свои дела и покинул президентский автомобиль ради того, чтобы утешить расстроенного ребенка, услышав его плач, взволновал пользователей сети.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты. Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины.