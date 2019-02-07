Предвыборные борды Порошенко оказались плагиатом рекламы Путина, - источник

Предвыборный плакат Блока Петра Порошенко "Солидарность" "Реальні справи, а не брехливі обіцянки" оказался "копипастой" другого предвыборного плаката - он повторяет рекламу российской партии "Единая Россия" и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Слоган "Реальные дела, а не ложные обещания", который размещен на бордах БПП, практически идентичен слогану "Реальные дела, а не пустые обещания", партии ЕР.

Такой пост опубликовал политолог Михаил Чаплыга в своем Facebook.

На подозрительное совпадение обратили внимание и другие пользователи сети.

Читайте такжеПорошенко высмеяли за подачу документов в ЦИК "Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании "Единой России" и Путина "Партия - реальных дел". Видимо вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России. А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание!Кто громче всех кричит "держи вора"?", - написал Чапыга.

Он также уточнил, что теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина.

В то же время часть пользователей усомнилась в достоверности изображений. Так, некоторые указали, что действительно в 2016 году билборды с цитатами Путина были размещены по России - тогда партия Единая Россия использовала для рекламы 12 высказываний из речи Путина на съезде партии 27 июня, однако фразы "Реальные дела, а не ложные обещания" в речи Путина не было.

Напомним, ранее в Сети высмеяли тяжелую порцию пропаганды Порошенко в телеэфире.