"Праздник порохоботства": в Сети разнесли тяжелую порцию пропаганды Порошенко в телеэфире

Для Порошенко устроили "теплую ванну" на ТВ / fdlx.com

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, где сделал ряд заявлений:

В частности, он выразил убеждение, что президенту РФ Владимиру Путину не нужны временно оккупированные Крым и Донбасс, он хочет всю Украину вернуть в "русское ярмо".

Глава государства также пообещал отдать приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина будет отстаивать свое право свободного прохода через Керченский пролив.

Порошенко прокомментировал план относительно Донбасса, предложенный специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартином Сайдиком, заявив, что Минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях и добавил, что миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом наблюдателей ОБСЕ.

Кроме того, президент назвал механизмы, через которые президент РФ Владимир Путин хочет подорвать стабильность Украины, среди которых - медийный ресурс, финансовое вмешательство, организационные мероприятия и так называемая "пятая колонна".

Отметим, что резонансное выступление Порошенко в телевизионном эфире вызвало ряд острых комментариев в Сети:

"Сьогодні Свобода слова на ICTV - це важка порція пропаганди та прояв шаленої неповаги до глядачів. Це створення викривленої реальності та навіювання штучних страхів. Особливо вразила представниця Солідарної молоді - у кращих традиціях комсомолу. Та Ірина Геращенко. Вони були солодші за цукерки Рошен. Здається, такого не чекав і сам Порошенко", - написала Татьяна Катриченко.

"После просмотра "Свободы Слова" с Порошенко, окончательно ясно - дебатов между кандидатами ожидать не стоит. Всех устраивают их теплые ванны", - отметила Татьяна Урбанская.

"Порошенко - не худший кандидат в президенты. Но то, что сейчас происходит на ICTV в Свободе Слова во время его выступления, это даже не теплая ванна для президента, а дружественный амфитеатр, который не имеет отношения к понятиям плюрализма и свободы слова.Ну есть же у Порошенко аргументы и достижения, можно о них говорить, но зачем же так откровенно подтасовывать всех до одного участников дискуссий? Это же неуважительно по отношению к зрителю", - подчеркнул Виталий Сыч.

"Нет, друзья мои! Я больше не могу выдержать этот праздник порохоботства. Маякнете мне, если будет что-то интересное!", - иронизирует Алена Яхно.

"Виборча безнадьога1. За кого мені проголосувати? 2. Навіщо я за це проголосувало? 3. Повернутися до пункту 1", - пишет Ромко Сокунів.

"Глядя "Свободу слова" с Петром Алексеевичем вспомнил анекдот времен Виктора Федоровича:На круглом столе журналисты спросили Ирину Акимову, почему она так часто хвалит президента.- Потому что умная женщина всегда скажет приятное президенту, - ответила она - А мудрая еще и сделает, - добавила Анна Герман", - напомнил недавнюю историю Юрий Романенко.

"Петро Порошенко вже втретє за останні кілька місяців йде на одне й те саме політичне ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV. Нечувана свобода слова)", - подчеркнула Татьяна Даниленко.

"За такі ефіри, як ця Свобода слова, може і кармічний бумеранг прилетіти. Всім причетним.Це просто ужасно. Навіть не тепла ванна, а тепленька, з пахучими бульбашечками.Дякую, Петре Олексійовичу, і так восем раз.І це ж при тому, що людина готова спілкуватися, полемізувати. Це ж не Янукович, зрештою.Дуже моторошне враження", - делится впечатлениями Святослав Хоменко.

"Коней на переправі не міняють.А ось свиней можна", - добавил Богдан Яременко.

Напомним, ранее в Сети Порошенко высмеяли за подачу документов в ЦИК "через задний проход".