Пограничники не пустят наблюдателей от РФ в Украину – Порошенко

Петр Порошенко / Радио Свобода

Государственная пограничная служба получит от президента Украины приказ не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от РФ, - ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", - подчеркнул глава государства.

Накануне в парламенте был зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ в президентских и парламентских выборах в Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.