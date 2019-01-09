Выборы президента Украины: принято решение по российским наблюдателям

МИД Украины не хочет видеть на предстоящих выборах россиян / Капитал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

"Среди других, вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет заявки о регистрации российских наблюдателей", - написал Климкин в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что направил письмо о выборах директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и пригласил на Украину наблюдательную миссию от организации.

Напомним, из госбюджета Украины на выборы президента в 2019-м планируется потратить более 2,3 млрд гривен (около 82,6 млн долларов США).

Официально предвыборная кампания в Украине стартовала в последний день минувшего года. ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты до 3 февраля года нынешнего.