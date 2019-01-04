Стало известно, сколько миллионов долларов из бюджета Украины потратят на выборы президента

Гривны и доллары / brd24.com

Из госбюджета Украины на выборы президента в 2019-м планируется потратить более 2,3 млрд гривен (около 82,6 млн долларов США).

Соответствующие бюджетные программы были утверждены на заседании ЦИК, сообщает агентство УНИАН.

По данным журналистов, 9,6 млн долларов США из вышеуказанной суммы будет потрачено на работу ЦИК, а остальные средства пойдут на обеспечение работы окружных и участковых избиркомов.

К, слову, официально предвыборная кампания в Украине стартовала в последний день минувшего года. ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты до 3 февраля года нынешнего.

Напомним, ранее социолог объяснил, как действующий президент Петр Порошенко может пробиться во второй тур выборов-2019.