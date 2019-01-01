Социолог объяснил, как Порошенко может пробиться во второй тур выборов-2019

Петр Порошенко может пробиться во второй тур президентских выборов-2019, считает эксперт / Reuters

В Украине на будущих выборах президента (запланированы 31 марта 2019 года) нынешний лидер страны Петр Порошенко может выйти во второй тур благодаря голосам своих сторонников и голосам, которые он соберет посредством административного ресурса.

Скромные проценты электоральной поддержки Порошенко, которые показывают многие соцопросы, занижены, поскольку часть людей стесняется говорить о поддержке президента, рассказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко на чате в Главреде.

Собеседник подчеркнул, что это вовсе не значит, что процент поддержки главы государства избирателями очень высок.

"У Порошенко есть два типа избирателей. Первый тип — это избиратели с запада и центра Украины, которым нравятся православно-консервативные ценности действующего президента (армия, народ, вера, украинский язык)", — отметил эксперт.

Читайте такжеОфициально: Зеленский идет в президентыПо его словам, второй тип — это те люди, которые не любят лидера страны, но вынужденные будут проголосовать за него.

"Речь идет о людях из тех десяти областей Украины, в которых было введено военное положение, поскольку там Порошенко спокойно посредством административного ресурса соберет голоса пассивных жителей...", — заявил социолог.

"И такое соединение голосов, полученных в результате административно-территориального давления, а также от открытых сторонников Порошенко, даст ему возможность выйти во второй тур президентских выборов", — полагает Небоженко.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.