В Украине началась президентская избирательная кампания: все, что нужно знать о выборах-2019

Собраны главные подробности президентских выборов-2019 / znay.co

В понедельник, 31 декабря, в Украине началась президентская избирательная кампания, очередные выборы главы государства запланированы на 31 марта 2019 года.

Желающие стать кандидатами в президенты должны подать документы в Центральную избирательную комиссию.

Президентская избирательная кампания продлится 90 дней. Подавать документы в Центризбирком можно до 3 февраля включительно, а регистрировать кандидатов в президенты будут до 8 февраля включительно.

После того, как ЦИК зарегистрирует кандидата, он может начинать предвыборную агитацию (агитация разрешается со следующего дня после регистрации до 00:00 29 марта). Позже — 8 марта — Центризбирком утвердит избирательные бюллетени.

Кандидат может сняться с выборов, но не позднее, чем за 23 дня до дня голосования (до 7 марта включительно). Для того, чтобы снять свою кандидатуру, нужно обратиться с таким заявлением в Центризбирком.

Кто может стать кандидатом в президенты

В Украине претендовать на пост президента может гражданин страны, которому уже есть 35 лет. Кандидат в президенты должен жить на территории Украины на протяжении последних 10 лет до выборов и уметь говорить на украинском языке.

Также для участия в выборах нужно составить декларацию о доходах за год. Декларацию должно проверить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и опубликовать результаты проверки.

Кандидата для участия в президентских выборах может выдвинуть политическая партия, также он может быть самовыдвиженцем. Для участия в избирательной гонке кандидат должен внести залог — 2,5 млн гривен.

Залог возвращают победителю первого тура или тем кандидатам, которые выходят во второй тур выборов. Деньги, внесенные другими кандидатами, зачисляют в государственный бюджет.

Когда будут известны результаты выборов президента-2019

ЦИК должна установить результаты президентских выборов до 10 апреля. Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 21 апреля должен пройти второй тур избирательной гонки.

Во второй тур выборов попадут кандидаты, который заняли первое и второе место по итогам первого тура. Результаты второго тура выборов Центризбирком должен объявить до 1 мая.

Если новый президент Украины будет выбран во втором туре, то его инаугурация пройдет до 31 мая.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. 7 июня в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.