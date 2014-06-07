Инаугурация Петра Порошенко: главные подробности

Торжественная церемония пройдет в Раде и на Софийской площади.
Он принес присягу на Пересопницком Евангелии, вступил в выполнение обязаностей и получил удостоверение президента. Первым делом Порошенко подписал указ о взятии на себя полномочий верховного главнокомандующего, после этого он обратился к украинскому народу.
Президент по традиции присягнул на Пересопницком Евангелии
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Утром в Украину прилетела делегация США во главе с вице-президентом Джо Байденом, которая приняла участие в инаугурации Порошенко. В состав делегации вошли помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и ряд других политиков.
На инаугурацию Порошенко прибыл и президент Беларуси Александр Лукашенко. Его сопровождал шикарный кортеж из 11 автомобилей.
В церемонии принимали участие около 60 иностранных делегаций. Из них 24 - на уровне глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций.
Напомним, что Порошенко победил на выборах президента 25 мая в первом туре, набрав 54,7% голосов.
Фото: Facebook Владимира Арьева, Facebook Леси Оробец, видео: ТСН