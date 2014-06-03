Порошенко официально стал президентом Украины

Газеты "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликовали результаты выборов президента 25 мая.

Согласно им, Петр Порошенко объявлен новым главой государства.

"Центральная избирательная комиссия на своем заседании 2 июня 2014 в соответствии с частью двенадцатой статьи 73, части первой - третьей статьи 84 Закона Украины " О выборах Президента Украины", на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов, в том числе с пометкой "Уточненный", и протокола Центральной избирательной комиссии об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа установила результаты внеочередных выборов Президента Украины 25 мая 2014.

В списки избирателей на избирательных участках включено 34 214 652 избирателей, в том числе 30 095 028 - в списки избирателей на избирательных участках, на которых голосование было организовано и проведено.

В голосовании приняли участие 18 019 504 избирателей", - сообщают газеты.

Как известно, в понедельник, 2 июня, ЦИК на своем заседании утвердил протокол, которым Петр Порошенко объявлен президентом Украины с результатом на выборах 54,7%.

Больше о ходе голосования смотрите в спецтеме "Главреда".