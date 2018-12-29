"Украина не посыплется": волонтер указал на ошибку украинцев насчет выборов-2019

29 декабря 2018, 07:47

На президентские выборы в Украине обязательно нужно прийти, отметил активист.

Волонтер полагает, что украинцы слишком драматизируют вопрос президентских выборов-2019
Украинцы слишком драматизируют вопрос президентских выборов-2019, полагает волонтер / Главред

Волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега считает, что украинцы слишком драматизируют вопрос президентских выборов, запланированных в стране в 2019 году, и влияния на их будущее.

На следующий день после выборов Украина не посыплется, но прийти на них обязательно надо, рассказал активист во время чата на Главреде.

Собеседник не знает, как изменится поведение Москвы по отношению к Украине в зависимости от того, кто победит на президентских выборах, поскольку "сложно прогнозировать поведение психически нездоровых людей".

"Но есть ощущение, что мы как-то слишком драматизируем вопрос выборов и их влияния на наше будущее… Я думаю, что мы переоцениваем роль президента в нашей стране", — отметил Дейнега.

"Ведь все же она — парламентско-президентская. Но, к сожалению, следующий парламент нас тоже вряд ли порадует", — полагает волонтер. Активист также поделился, что боится реванша пророссийских сил. "Особенно сильно я его боюсь не весной, а осенью", — заявил волонтер.

Напомним, в Украине Центральная избирательная комиссия объявила 31 декабря датой начала президентской кампании. Ранее стало известно, что в нашей стране выборы президента назначены на 31 марта 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина довыборы Виталий Дейнега
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:36
"Православные титушки": эксперт предупредил, как Россия может ответить на создание ПЦУ
08:12
Доллар подорожал, евро — "подпрыгнул": назван курс валют от НБУ Видео
07:47
"Украина не посыплется": волонтер указал на ошибку украинцев насчет выборов-2019 Видео
07:22
Стала известна позиция Трампа по выводу войск США из Афганистана Видео
07:10
Как приготовить утку: крутейшие рецепты на Новый год-2019 Видео
06:15
"Теракты, взрывы или новая война": астролог рассказал, когда в Украине наступит мир Видео
05:35
Угроза нового апокалипсиса: ученые рассказали, что придет на смену Нибиру Видео
05:31
Супрун призвала украинцев выпивать правильно и дала пару советов
05:01
Эксперт объяснил, к чему сводятся "информационные вбросы" Порошенко
04:28
Ученые выяснили, почему людям снятся страшные сны
04:26
"Какая сладкая": экс-участница "Танцев со звездами" сексуально изогнулась на камеру Видео
03:05
Ученые выяснили, как влияет распитие спиртного на длительность жизни
02:30
"Путь капитуляции": волонтер пояснил перспективы переговоров с Россией
02:16
"Прям в бабушку": внучка София Ротару заворожила сеть зимними фото
01:57
В Украине требуют убрать из учебника упоминание о сотрудничестве Шухевича с нацистами
01:38
Мэр Киева Кличко порадовал детей в образе Деда Мороза на квадроцикле Видео
01:16
Взрыв автобуса с туристами возле пирамид в Египте: число жертв возросло Фото
00:50
Митрополит Епифаний озвучил дату и процедуру получения Томоса Видео
00:27
"Аллергия и радиация": эксперт предупредил об опасности приобретения елок Видео
00:02
"На таком к бабушке ездил": в Сети потешаются над приобретением аэропортом Николаева советского автобуса Видео
28 декабря, пятница
23:35
"Ты крутая": Свитолина в Австралии показала зрелищное падение с моста Фото
23:10
Во Львове военного хирурга поймали пьяным во время операции
22:58
Развратные праздники: Звезда соцсетей бесстыдно показала пышные ягодицы - опубликовано фото Фото
22:23
"Крестик снять, либо трусы надеть": боевик Ходаковский пожаловался на отсутствие военного положения в ДНР
21:51
Ответ Украине: РПЦ образовала экзархаты в Европе и Азии
21:49
Красотка-жена футболиста без стеснения "засветила" грудь в океане: опубликовано фото Фото
21:40
Дмитрий Монатик (Monatik) Видео
21:38
"Выхожу из игры": судья "Топ-модель по-украински" заявил о своем уходе из проекта
21:23
"Дзидзьо уклоняется от налогов": напавший на певца экс-коллега озвучил мотив своих действий Видео
21:11
Россияне попросили у Генпрокуратуры помощи по делу против Авакова - СМИ
20:54
Еврокомиссар пояснил, почему Северный поток-2 уже не остановить
20:52
Стало известно, сколько украинцев не одобряют работу Порошенко и Кабмина
20:16
В Египте самодельной бомбой взорвали автобус с туристами Фото
19:51
"Не в пользу Украины": командующий ВМС Воронченко озвучил количество кораблей РФ на Азове
19:26
В Украине снят запрет на въезд мужчинам из России
19:03
В Кривом Роге обвалилось здание кинотеатра: опубликованы фото Фото
18:42
Вице-премьер рассказала, какие сложности будут с евроинтеграцией Украины в 2019-м
18:15
Усик рассказал, когда публично заговорит на украинском языке
18:04
В Минсоцполитики рассказали, сколько заробитчан-украинцев на самом деле работают за границей
17:39
Журналисты The Times спрогнозировали, когда Путин пойдет на мир с Украиной
17:28
Полина Гагарина Видео
17:25
Где искать работу в Днепре новости компании
17:13
РФ наотрез отказалась вести в Минске переговоры по обмену заложниками и пленными - Геращенко
16:52
Носки на елке вместо игрушек: сеть засомневалась в адекватности Волочковой
16:37
Ученые нашли легкий способ "подлечить" здоровье и покончить с лишним весом
16:24
Россия "уронила" транзит газа через Украину
16:10
Путин убрал препятствие для удаленной раздачи российских паспортов в Украине
16:05
"Военный трофей": волонтер рассказал о судьбе Крымского моста после освобождения полуострова
15:46
Астролог рассказал, что посмотреть в новогоднюю ночь вместо "зомбирующего спича" Порошенко
15:39
Полторак рассказал, когда и зачем в Украине разработают противокорабельный комплекс
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять