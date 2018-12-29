"Украина не посыплется": волонтер указал на ошибку украинцев насчет выборов-2019

Украинцы слишком драматизируют вопрос президентских выборов-2019, полагает волонтер / Главред

Волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега считает, что украинцы слишком драматизируют вопрос президентских выборов, запланированных в стране в 2019 году, и влияния на их будущее.

На следующий день после выборов Украина не посыплется, но прийти на них обязательно надо, рассказал активист во время чата на Главреде.

Собеседник не знает, как изменится поведение Москвы по отношению к Украине в зависимости от того, кто победит на президентских выборах, поскольку "сложно прогнозировать поведение психически нездоровых людей".

"Но есть ощущение, что мы как-то слишком драматизируем вопрос выборов и их влияния на наше будущее… Я думаю, что мы переоцениваем роль президента в нашей стране", — отметил Дейнега.

"Ведь все же она — парламентско-президентская. Но, к сожалению, следующий парламент нас тоже вряд ли порадует", — полагает волонтер. Активист также поделился, что боится реванша пророссийских сил. "Особенно сильно я его боюсь не весной, а осенью", — заявил волонтер.

Напомним, в Украине Центральная избирательная комиссия объявила 31 декабря датой начала президентской кампании. Ранее стало известно, что в нашей стране выборы президента назначены на 31 марта 2019 года.