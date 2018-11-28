Депутаты Рады утвердили дату президентских выборов-2019

Верховная Рада / УНИАН

Спикер украинского парламента Андрей Парубий подписал постановление, согласно которым выборы президента Украины состоятся 31 марта будущего года.

"В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года", −говорится в тексте документа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рада одобрила введение в Украине военного положения.