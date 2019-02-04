В Раду внесен законопроект о недопуске на выборы наблюдателей из РФ

Верховная Рада Украины / УНИАН

Группа нардепов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на президентских и парламентских выборах в Украине.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

На момент написания заметки полный текст законопроекта № 9524 "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" на сайте Рады отсутствует.

Среди авторов документа также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый зампред фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Ранее сообщалось, что в ЦИК подали документы для регистрации более 70 претендентов на пост президенты страны. Из них 28 человек зарегистрированы кандидатами, 22 лицам было отказано в регистрации.