Партиям в Раде раздадут полмиллиарда гривен из бюджета

Верховная Рада / УНИАН

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило 565,7 млн грн, выделенные на уставную деятельность шести парламентских партий в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Распределение средств по партиям:

Блок Петра Порошенко Солидарность - 143,37 млн грн;

Народный фронт - 145,45 млн грн;

Самопомич - 72,1 млн грн;

Оппозиционный блок - 61,96 млн грн,

Радикальная партия Олега Ляшко - 48,93 млн грн;

ВО Батькивщина - 37,32 млн грн.

Всего на финансирование партий в 2019 году выделено 565,7 млн грн, что на 52 млн грн больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что Самопомич дополнительно получит 56,57 млн грн за "сохранение гендерного баланса".

Средства выделят в четыре транша - по 25 процентов в начале каждого квартала.

nazk.gov.ua

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.