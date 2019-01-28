Партиям в Раде раздадут полмиллиарда гривен из бюджета

28 января 2019, 15:33

Самопомич дополнительно получит 56,57 млн грн за "сохранение гендерного баланса".

Верховная Рада, Рада-Рада
Верховная Рада / УНИАН

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило 565,7 млн грн, выделенные на уставную деятельность шести парламентских партий в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Распределение средств по партиям:

  • Блок Петра Порошенко Солидарность - 143,37 млн грн;
  • Народный фронт - 145,45 млн грн; 
  • Самопомич - 72,1 млн грн; 
  • Оппозиционный блок - 61,96 млн грн,
  • Радикальная партия Олега Ляшко - 48,93 млн грн; 
  • ВО Батькивщина - 37,32 млн грн.

Всего на финансирование партий в 2019 году выделено 565,7 млн грн, что на 52 млн грн больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что Самопомич дополнительно получит 56,57 млн грн за "сохранение гендерного баланса".

Средства выделят в четыре транша - по 25 процентов в начале каждого квартала.

nazk.gov.ua

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

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Украина Верховная Рада Народный Фронт Оппозиционный блок БПП Самопомич Батькивщина Радикальная партия НАПК
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