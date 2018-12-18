В НАПК "потроллили" чиновников по поводу дорогих подарков на День святого Николая

НАПК / УНИАН

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) до начала специально опубликовало напоминание о предельной стоимости подарков, которые позволят чиновникам избежать в будущем протоколов об административном правонарушении.

"Уважаемый Святой Николай и все, кто передает через него поздравления субъектам декларирования! Напоминаем вам, что вашу безграничную щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненным к ним лицам, следует проявлять только к ближним", − такое сообщение было опубликовано на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Во всех случаях, если стоимость подарка будет выше, чем 1921 гривна, то его "придется вернуть Святому Николаю обратно".

Кроме того, в НАПК напомнили, что чиновникам категорически запрещено получать подарки от подчиненных. "Поэтому, чтобы не доставлять своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками", − заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Наталью Корчак на посту главы НАПК сменил Александр Мангул.