В Украине стартовал очередной этап подачи е-деклараций

С 1 января 2018 года начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В соответствии со статьей 45 Закона "О предотвращении коррупции", государственные служащие, другие субъекты декларирования обязаны ежегодно до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте НАПК декларацию лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год по установленной форме Нацагентства.

Речь идет о президенте, председателе Верховной Рады, народных депутатах, премьер-министре, других членах правительства, председателе Службы безопасности Украины, генеральном прокуроре, председателе Национального банка Украины, судьях, членах НАПК, Центральной избирательной комиссии и полицейских.

Также декларацию должны подать представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации, другие лица, входящие в состав конкурсных комиссий, образованных в соответствии с Законами "О государственной службе" и "О службе в органах местного самоуправления", Общественного совета добропорядочности, образованного в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", общественных советов, советов общественного контроля, образованных при государственных органах и участвующих в подготовке решений по кадровым вопросам, подготовке, мониторинге, оценке выполнения антикоррупционных программ.

Речь идет также и о физических лицах, которые получают денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или иной, в том числе безвозвратной помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым другим способом, предусмотренным соответствующей программой (проектом) систематически, в течение года, выполняют работы, предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторинга антикоррупционной политики, подготовки предложений по вопросам формирования, реализации такой политики - если финансирование (оплата) таких работ, услуг осуществляется непосредственно или через третьих лиц за счет технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции.

Также это лица, которые являются руководителями или входят в состав высшего органа управления, других органов управления общественных объединений, других предпринимательских обществ, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением, противодействием коррупции, имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторингом антикоррупционной политики в Украине, подготовкой предложений по вопросам формирования, реализации такой политики, и/или участвуют, привлекаются к осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением, противодействием коррупции.