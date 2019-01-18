Лавров похвастался приглашением российских наблюдателей на выборы в Украине

Лавров рассказал о приглашении наблюдателей РФ на выборы в Украине

Россия получила приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направить наблюдателей на выборы президента Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть", - сказал он на пресс-конференции с германским коллегой Гайко Маасом.

В то же время Лавров не уточнил, будет ли Россия направлять своих наблюдателей на выборы в Украине, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Официально предвыборная кампания в Украине стартовала в последний день минувшего года. ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты до 3 февраля года нынешнего.