"Или Порошенко, или Путин": зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом

Тот самый лозунг / facebook.com/maria.zakharova.167

Украинская журналистка Марианна Пьецух обратила внимание пользователей Сети на лозунг, появившийся во время мероприятия по выдвижению действующего президента Украины Петра Порошенко на второй срок, в котором в качестве альтернативы нему называется российский лидер Владимир Путин.

"Или Порошенко, или Путин", - предупреждал посетителей съезда Порошенко слоган, который вывели на экраны во время мероприятия.

​Официальный спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также прокомментировала лозунг, опубликовав изображение с другого ракурса.

"На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью "Либо Порошенко, либо Путин". А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", – написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Позднее журналисты Украинской службы BBC написали о том, что в начале мероприятия всем участникам показали фильм, в котором утверждалось – "2019 год – год, когда в Украине победит или Порошенко, или Путин".

Напомним, ранее Порошенко на своем выдвижении заговорил о мире с Россией. Позднее астролог прокомментировал дату его выдвижения.