Порошенко объявляет о выдвижении в президенты - смотреть онлайн видеотрансляцию

Петр Порошенко / Главред

Во вторник, 29 января, в киевском Международном выставочном центре начался общественно-политический съезд, на котором Петр Порошенко объявит о выдвижении на второй президентский срок.

Форум проходит под вывеской "От Крут до Брюсселя. Мы идем своей дорогой". На нем будет присутствовать мэр Днепра Борис Филатов, мэр Одессы Геннадий Труханов и другие политики. Ожидается присутствие премьер-министра страны Владимира Гройсмана и харьковского главы Геннадия Кернеса.

Читайте такжеКак должна звучать честная речь Порошенко на выдвижении в президентыТакже на съезде должен был присутствовать столичный градоначальник Виталий Кличко, однако накануне он был госпитализирован в Австрии.

Как сообщалось ранее, Порошенко на выборы пойдет не от имени своего "Блока Петра Порошенко", а в качестве самовыдвиженца.

Официально информация о том, что сегодня действующий президент заявит о новых политических амбициях, не озвучивалась. Впрочем, представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко на днях говорила, что 29 января Порошенко "предложит украинцам программу и реформы, которые дадут возможность обществу отдать за него голос".

Накануне музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не станет не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины-2019.

Напомним, президентские выборы в Украине пройдут в воскресенье, 31 марта.

Ранее официально объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины Юлия Тимошенко.