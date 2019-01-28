Виталия Кличко госпитализировали в Австрии

Виталий Кличко

Мэра Киева Виталия Кличко госпитализирован в Австрии.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источники, это произошло три дня назад.

В ближайшее время пресс-служба киевского градоначальника сообщит об этом официально.

Причины госпитализации не уточняются, однако, обращает внимание издание, таким образом Кличко не сможет присутствовать на Форуме Петра Порошенко во вторник, 29 января, чтобы поддержать его выдвижение в президенты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко, выступая на экономическом форуме в Давосе, оказался в неловкой ситуации, не сумев правильно выговорить английское слово digitalization.