Рассмешил даже брата: Кличко опозорился в Давосе

Мэр Киева Виталий Кличко / gloss.ua

Мэр Киева Виталий Кличко, выступая на экономическом форуме в Давосе, оказался в неловкой ситуации, не сумев правильно выговорить английское слово digitalization ("диджитализация" - перевод всех видов информации (текстовой, аудиовизуальной) в цифровую форму).

Видео конфуза выложил в своем Telegram-канале журналист Александр Дубинский.

Во время обсуждения диджитализации Киева с мэрами швейцарских Давоса и Санкт-Галлена Кличко несколько раз попытался выговорить слово digitalization, однако даже после подсказки ему не удалось сказать правильно, что вызвало у присутствующих смех - в том числе у присутствовавшего на встрече брата Владимира.

Ранее сообщалось, что экс-министр экологии и природных ресурсов и кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко, хваставшийся "добычей" бесплатных шапок на экономическом форуме в Швейцарии, прихватил с собой также восемь коробок конфет.