Не шапками едиными: кандидат в президенты Шевченко стащил в Давосе восемь коробок конфет

Игорь Шевченко / LIGA.net

Экс-министр экологии и природных ресурсов (февраль 2014-июль 2015 года) и кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко, хваставшийся "добычей" бесплатных шапок на экономическом форуме в Швейцарии, прихватил с собой также восемь коробок конфет.

Об этом сообщил сам Шевченко в Facebook.

"Кстати, на Йельском приеме я также кое-что "украл" - конфетки М&М's, брендированные символикой Йеля. Да, я взял 8 (восемь) пачек, потому что у меня много друзей в Украине, и для всех нужны особые сувениры, а не стандартные из сувенирной лавки", - написал Шевченко.

facebook.com/ihor.shevchenko.ua

Пользователи высмеяли поведение кандидата в президенты, счев его "жлобским" и "позорящим" страну.

Дно

Пане Ігорю, невже Ви ще й цукерок від Єльського університету задармо набрали???МОЖЕ ДОСИТЬ ГАНЬБИТИ УКРАЇНУ СВОЇМИ ЖЛОБСЬКИМИ ВИТІВКАМИ ЗА КОРДОНОМ?????ГАНЬБА!!!!Ваше місце в колгоспі СРСР, а не в Європі!!!

та ні він не ганьбить - він просто показує, хто на ціх виборах справжній клоун.

какой все таки позор то конфеты наворовал то шапки оставайтесь там не приезжайте в Украину..он ворует а мне стыдно..

Как только наша скромная делегация приедет домой, так сразу и почувствуем силу и мощь Давоса в мгновенном улучшении нашей жизни, да и узников-моряков сразу отпустят (старший приказал) и мир будет на Донбассе. Всё изменится к лучшему. Жаль Гройсмана там небыло - он бы им рассказал как надо руководить, жаль, что здесь это не удалось ему показать.

А пакетики с кофе и сахаром- другие "кандидаты" разобрали?

- пишут пользователи в комментариях под постом Шевченко.

Ранее Игорь Шевченко похвастался, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе взял четыре бесплатные шапки вместо одной - традиционные вязаные синие шапки в Давосе можно бесплатно взять из специальных контейнеров.

Бесплатные подарки он назвал "давосскими трофеями", а само видео с "шапочной махинацией", как назвал ее сам политик, выложил в Facebook.