Кандидата в президенты Украины словили за воровством шапок в Давосе

Операція "Шапка" Мій вчорашній пост про шапку викликав шквал емоцій та прохань від друзів привезти їм таку саму у подарунок. Так, таку шапку можна взяти безкоштовно, але лише одну. Я б не був Шевченком аби не вдався до "шапкових махінацій" заради друзів. Прокинувся о 6 ранку і пішов за шапками, але вже на цю годину бажаючих стати щасливими власниками чудової блакитної шапочки було досить багато. Відстоявши в черзі я взяв зразу 4 (чотири) шапки, більше совість не дозволила. Відійшов 10 метрів і зрозумів, що мало взяв). Повернувся взяти ще, але не тут то було. Невідомо звідки з'явився охоронець і ледь мене не арештував). Сказав, що я вже взяв достатньо і мушу йти геть. А я б не був українцем якби не заперечив йому і повернув ситуацію на свою користь. В результаті складних дипломатичних перемовин він "дозволив" мені взяти ще одну шапку, але за умови, що він цього "не бачить". Він демонстративно відвернувся, а я типу нишком взяв шапку. От так, на що тільки не підеш заради друзів! Про мої шапкові пригоди дівіться на відео нижче).