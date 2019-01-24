Кандидата в президенты Украины словили за воровством шапок в Давосе

24 января 2019, 16:51

Игорь Шевченко пытался набрать бесплатных шапок, но охрана форума помешала этому.

Игорь Шевченко
Игорь Шевченко / Википедия

Кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко едва не арестовала охрана на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, когда он хотел набрать несколько бесплатных шапок.

"На форуме бесплатно раздают шапки и друзья попросили меня привезти несколько. Я проснулся в шесть утра, но уже в это время была большая очередь желающих получить бесплатную шапку. Отстояв в очереди я решил взять сразу четыре шапки, больше совесть не позволяла, но впоследствии решил вернуться и взять еще. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уходить", - написал Игорь Шевченко на своей странице в Facebook.

Операція "Шапка" Мій вчорашній пост про шапку викликав шквал емоцій та прохань від друзів привезти їм таку саму у подарунок. Так, таку шапку можна взяти безкоштовно, але лише одну. Я б не був Шевченком аби не вдався до "шапкових махінацій" заради друзів. Прокинувся о 6 ранку і пішов за шапками, але вже на цю годину бажаючих стати щасливими власниками чудової блакитної шапочки було досить багато. Відстоявши в черзі я взяв зразу 4 (чотири) шапки, більше совість не дозволила. Відійшов 10 метрів і зрозумів, що мало взяв). Повернувся взяти ще, але не тут то було. Невідомо звідки з'явився охоронець і ледь мене не арештував). Сказав, що я вже взяв достатньо і мушу йти геть. А я б не був українцем якби не заперечив йому і повернув ситуацію на свою користь. В результаті складних дипломатичних перемовин він "дозволив" мені взяти ще одну шапку, але за умови, що він цього "не бачить". Він демонстративно відвернувся, а я типу нишком взяв шапку. От так, на що тільки не підеш заради друзів! Про мої шапкові пригоди дівіться на відео нижче).

Опубликовано Igor Shevchenko Среда, 23 января 2019 г.

В результате "сложных дипломатических переговоров", охранник "позволил" Шевченко взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит".

Напомним, 4 января Центральная избирательная комиссия Украины официально зарегистрировала первого кандидата в президенты страны, им стал бывший министр экологии Игорь Шевченко.

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охрана Шапка Форум Игорь Шевченко Давос
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