"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок

Петр Порошенко / УНИАН

Известный астролог Влад Росс в комментарии для Главреда оценил дату (29 января) которую действующий президент Украины Петр Порошенко выбрал для своего выдвижения на второй срок.

"Выдвижение Порошенко произойдёт сегодня на Луне без курса - на сожженном пути. Так называется переход Луны из Скорпиона в Стрелец. А это значит, что Порошенко не станет вновь президентом. В общем, крайне неблагоприятную дату для регистрации Порошнко выбрал", - высказался Росс.

Напомним, Порошенко объявил о том, что вновь будет баллотироваться в президенты на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который проходит в киевском "Международном выставочном центре".