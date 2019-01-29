"Стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу ": Порошенко заговорил о мире с Россией

Порошенко заговорил о мире с Россией / Reuters

Украине нужен мир с Россией, заявил украинский президент Петр Порошенко в ходе сегодняшнего общественно-политического съезда.

"Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда", – заявил он.

По его словам, тема войны и мира – одна из главный на предстоящих президентских выборах 2019.

Читайте такжеДмитрий Орешкин: "Горячая" война против Украины нанесет Путину смертельный удар"Я внимательно слежу за разными предложениями, и иногда слышу, что мы тут играем в оловянных солдатиков, а не воюем со второй по силе армии мира. Предлагают стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу", – пожаловался глава государства, не уточнив свою позицию по этому вопросу.

Порошенко подчеркнул, что "враг пришел не за Крымом и не за Донбассом, а за всей Украиной".

По его словам, мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины, а также признание Москвой нашего права идти своим путем:

"И мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать у Москвы, куда нам идти".

Смотрите онлайн видеотрансляцию о выдвижении Порошенко на второй срок на нашем сайте.

Ранее глава ПЦУ захотел дружбы между украинцами и россиянами. По его словам, решившие остаться в бывшей УПЦ МП украинцы не должны испытывать "никакого вида давления".

Напомним, 6 декабря во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206). Позже документ подписал президент Петр Порошенко.

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Ранее стало известно, что число зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты достигло 22 человек. В Украине рекордное количество участников президентских выборов — 24, столько претендентов на пост главы государства зарегистрировали в 2004-м.

Как сообщалось, официально объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины Юлия Тимошенко.