Астролог сказал, когда на Донбассе точно не будет войны

В 2021-м на Донбассе уже точно не будет войны, утверждает астролог / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Астролог Влад Росс утверждает, что в 2021 году на востоке Украины уже точно не будет войны.

Война на Донбассе, скорее всего, прекратится уже в 2020-м, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, вероятнее всего, война закончится к концу 2020 года, а, может быть, и к его середине.

"…война возможна, если президентом останется человек по имени Порох — не зря его в народе так называют (так называют Петра Порошенко — Ред.). Имя президента всегда имеет определенный оттенок и что-то несет для страны. Поэтому война просто не могла быть закончена, как нам обещали, за две недели, если президента зовут Порохом", — отметил Росс.

Астролог заявил, что "в 2021 году войны уже не будет, скорее всего, она прекратится уже в 2020-м, когда произойдет королевское соединение Сатурна и Юпитера под знаком Водолея, а это случится 21 декабря 2020 года".

Читайте такжеАстролог спрогнозировал, когда упадет Крымский мост"К этому времени появится понимание у сторон, как завершить войну, как объединить земли и так далее. В 2021-м войны на Донбассе уже точно не будет, гарантирую", — сказал эксперт.

Ранее Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году президент России Владимир Путин пойдет на ряд уступок по Украине — отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова.

Справка. На востоке Украины в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.