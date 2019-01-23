Глава ПЦУ захотел дружбы между украинцами и россиянами

Глава ПЦУ митрополит Епифаний / Reuters

Глава новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний выразил надежду на возобновление в будущем дружеских отношений между украинцами и россиянами.

Об этом он заявил в интервью греческому изданию TaNea, сообщается на странице митрополита в Facebook.

По его словам, решившие остаться в бывшей УПЦ МП украинцы не должны испытывать "никакого вида давления".

"И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - подчеркнул глава ПЦУ.

На вопрос, в течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать, митрополит отметил, что в Украине останется определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.

"Это логично и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская православная церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины", - заключил глава ПЦУ.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что название Украинской православной церкви Московского патриархата (бывшая УПЦ МП) не будет меняться, несмотря на принятый парламентом в декабре закон.

"Не будет (меняться). Нет никаких причин. Мы своя украинская церковь со своим народом в своей стране", - сказал он.