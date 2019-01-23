Наместник Киево-Печерской лавры заявил о неповиновении Раде

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) / УНИАН

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что название Украинской православной церкви Московского патриархата (бывшая УПЦ МП) не будет меняться, несмотря на принятый парламентом в декабре 2018 года закон.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

"Не будет. Нет никаких причин. Мы своя украинская церковь со своим народом в своей стране", - сказал он.

По его словам, в митрополии "юристы решают, как действовать".

Напомним, 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект №5309 о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Религиозная организация теперь "обязана в своем полном названии... отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".