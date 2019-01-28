Рекорд еще ближе: стали известны новые официальные кандидаты в президенты

Александр Данилюк и Руслан Кошулинский официально стали кандидатами в президенты / Корреспондент

В понедельник, 28 января, Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала кандидатами в президенты Украины на очередных выборах еще двух кандидатов.

Официальными претендентами на пост президента на выборах-2019 стали самовыдвиженец Александр Данилюк и кандидат от партии "Свобода" Руслан Кошулинский, пишет УНИАН.

Таким образом, число зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты достигло 22 человек. В Украине рекордное количество участников президентских выборов — 24, столько претендентов на пост главы государства зарегистрировали в 2004-м.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).