Рада разорвала "дружбу" Украины с Россией

Верховная Рада разорвала договор о дружбе между Украиной и РФ / УНИАН

В четверг, 6 декабря, во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).

Проект закона о разрыве "дружбы" между нашей страной и РФ поддержали 277 народных избранников.

За документ в полном составе не голосовала фракция "Оппозиционный блок", сообщает УНИАН.

По данным агентства, законопроектом предусмотрено, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

"…прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что составляет существенное нарушение этого договора. Прекращение действия договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению…", — отмечается в документе.

Напомним, в сентябре Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России. В начале декабря глава государства внес в Раду проект закона о прекращении действия "дружбы" с РФ.

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.