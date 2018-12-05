В Раде одобрили разрыв договора о дружбе с Россией

УНИАН

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Решение было принято на заседании комитета в среду, 5 декабря, единогласно, сообщила глава комитета Анна Гопко.

В среду президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

В сентябре Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.