Порошенко передал в Раду закон о разрыве договора о дружбе с РФ

Депутаты будут рассматривать законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией в ближайшее время.
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Соответствующая информация была опубликована в открытом доступе на официальном интернет-портале парламента.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко ввел уголовную ответственность для россиян-силовиков за незаконный въезд в Украине.