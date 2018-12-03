Порошенко передал в Раду закон о разрыве договора о дружбе с РФ

Порошенко в Раде / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Соответствующая информация была опубликована в открытом доступе на официальном интернет-портале парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко ввел уголовную ответственность для россиян-силовиков за незаконный въезд в Украине.