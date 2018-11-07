Порошенко ввел "уголовку" для россиян за незаконный въезд в Украину

Документ вступит в силу после публикации в прессе.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пересечение российским силовиками государственной границы с Украиной.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Документ вступит в силу после публикации в прессе.
Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за незаконное пересечение госграницы "лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора".
При повторном нарушении гражданину России грозит до 5 лет лишения свободы, при пересечении границы с применением оружия - до 8 лет.
В сентябре президент Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.
Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.