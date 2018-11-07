Порошенко ввел "уголовку" для россиян за незаконный въезд в Украину

Граница Украины с Россией / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пересечение российским силовиками государственной границы с Украиной.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Документ вступит в силу после публикации в прессе.

Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за незаконное пересечение госграницы "лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора".

При повторном нарушении гражданину России грозит до 5 лет лишения свободы, при пересечении границы с применением оружия - до 8 лет.

В сентябре президент Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.