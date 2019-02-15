"Дякую вам! – Да пошел ты!": в Харькове привселюдно послали Порошенко

В Харькове привселюдно послали Порошенко / @petroporoshenko

В Харькове президента Украины Петра Порошенко встретили словами "Да пошел ты".

Глава государства выступал у харьковской филармонии, привычно благодаря всех окружающих.

В ответ на слова любви и благодарности местный жителей громко послал президента.

"Я вас вcех люблю… Харьков, благодарю!" – провозгласил Порошенко.

А в ответ услышал: "Да пошел ты!".

Читайте такжеКак власти Украины сумеют превзойти обещания по подъему пенсийНедовольным жителем тут же занялись правоохранители: его отвели в сторону, в арку одного из домов. От задержания его спасло то, что очевидцы стали снимать происходящее на камеры.

При этом мужчина продолжал кричать: "Верните пенсионерам их пенсии! Отдай пенсию ты, жлобяря! 40 млрд набил себе" и пр.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

Ранее прославившийся селфи с Порошенко мальчик рассказал свою версию произошедшего. Ребенок вспоминает, что его поймала Ирина Геращенко и отвела к президенту.

Напомним, история, в которой Порошенко бросил все свои дела и покинул президентский автомобиль ради того, чтобы утешить расстроенного ребенка, услышав его плач, взволновал пользователей сети.