Программа Порошенко оказалась написанной на пиратском ворде

8 февраля 2019, 21:09

Пользователи соцсети выявили незаконность действий при скачивании документа.

Петр Порошенко
Пользователи выявили кустарно сделанную программу действующего президента / president.gov.ua

При скачивании с сайта ЦВК предвыборная программа президента Петра Порошенко сохранится на компьютере пользователя, как документ, который создан на взломанном хакерскими группировками программном обеспечении.

"Grizli777" - это популярная пиратская сборка программного обеспечения. Программное обеспечение в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 433 Гражданского кодекса и п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона "Об авторском праве и смежных правах" является объектом авторского права", - сообщает о своих наблюдениях в Facebook пользователь Миха Чаплыга.

Отмечается, что в Украине за нарушение авторских прав можно быть привлеченным к административной, уголовной и гражданской ответственности.

Также подчеркивается, что хакерские программы дают доступ к информации на компьютере. Пользователи не исключают, что таким способом Порошенко даже мог "слить" государственную тайну.

/ Фото: Facebook/Миха Чаплыга

Напомним, мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил, что президент Петр Порошенко предлагал ему в 2016 году подписать тайное соглашение, чтобы снять "мусорную блокаду" с города.

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