Юлия Тимошенко договорилась с кандидатами в президенты бороться с фальсификациями Порошенко выборы

8 февраля 2019, 13:41

Действующий президент свой второй срок сегодня может только купить и сфальсифицировать, заявила лидер Батькивщины.

Юлия Тимошенко в эфире передачи
Юлия Тимошенко в эфире передачи "Право на власть" / кадр из видео

Юлия Тимошенко и другие кандидаты в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям на призыв общественных организаций.

Это произошло в прямом эфире программы "Право на владу" на 1+1.

Свои подписи под документом вместе с Юлией Тимошенко поставили участники программы Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь, Александр Шевченко.

"Это означает, что если мы объединим усилия, то сможем собрать оригиналы протоколов с печатями и подписями об итогах выборов на каждом участке. Просто провести такой параллельный подсчет голосов и совместно не допустить ни одной фальсификации этих протоколов. И тогда фальсификация не пройдет в Украине", - отметила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что действующий президент свой второй срок сегодня может только купить и сфальсифицировать.

Кандидат в президенты привела примеры вопиющих случаев грязных технологий, которые заготовили для людей президент и его штаб.

Юлия Тимошенко продемонстрировала в прямом эфире пакет документов, которые раздаются так называемыми "волонтерами" Администрации Президента людям: "Личное обязательство, заставляют подписать за 1000 грн., что гражданин Украины поддерживает усилия Петра Порошенко в развитии украинской государства и желает способствовать дальнейшей работе на посту главы государства. И далее запрещается ему работать на других кандидатов".

Юлия Тимошенко также рассказала о еще одной фальсификации - увеличение действующей властью реестра избирателей.

И наиболее позорным случаем Юлия Тимошенко назвала то что по инициативе президента и его штаба был зарегистрирован кандидатом в президенты Тимошенко Юрия Владимировича (Тимошенко Ю.В.).

"Мы ни разу никогда не занимались и не будем заниматься такими делами. Мы публично собираем эти данные и передаем в МВД. Мы будем делать все возможное чтобы предотвратить фальсификации", - отметила политик.

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что деньги, за которые подкупают избирателей, 5 лет собирали из страны.

Юлия Тимошенко показала декларации Петра Порошенко, свидетельствующие о том, что в то время, когда Украина вошла в десятку самых бедных стран мира, состояние президента за год (с 2017 до 2018 года) увеличились в 83 раза. И часть состояния Порошенко заработал на том, что давал свои деньги под проценты Украине во время войны, возмутилась Юлия Тимошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:16
В центре Киеве парня привязали к столбу и обвинили в наркоторговле
13:59
Грудь едва не вывалилась из платья: Ким Кардашьян оконфузилась с "опасным" декольте Фото Видео
13:46
Новое избиение подростка: на Львовщине школьницы устроили экзекуцию над сверстницей Видео
13:41
Юлия Тимошенко договорилась с кандидатами в президенты бороться с фальсификациями Порошенко Видео выборы
13:35
Путин попытается вернуть Украину в сферу своего влияния - Foreign Affairs
13:25
"Фашистский режим": чешский парламентарий жестко приложил украинские власти
13:16
Эпидемия кори: в Украине больных больше, чем во всей остальной Европе
13:02
"Попытка будет предпринята": в Москве подтвердили отправку наблюдателей в Украину Видео
12:50
Нацотбор на Евровидение-2019: все песни участников Видео
12:40
Геращенко сказал, кто мог следить за Зеленским Видео
12:37
Штормовой ветер и мокрый снег: синоптик назвала самый сложный день недели Видео
12:34
Не узнать: похудевшая Лариса Долина удивила переменами во внешности
11:58
В Виннице микроавтобус с иностранцами влетел в фуру, есть жертвы
11:54
Девушка дня Instagram: известная супремодель Рози Хантингтон-Уайтли Фото
11:49
ЦИК зарегистрировал "двойника" Тимошенко, Юлия требует от Порошенко его снять Видео
11:38
День стоматолога 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и анимированных открытках Фото
11:34
"Ехай на х*й": глава ГФС обложила мэра Днепра из-за переименования Днепропетровской области Видео
11:30
"Погодные потрясения": синоптик спрогнозировала изменение погоды в Украине Видео
11:16
Коррупция в Украине уничтожает ее энергетическую независимость - The American Interest
11:15
"Диалог со слушателем": Макс Барских представил новый альбом "7" Видео
11:14
Украина хочет видеть четкий план действий по обретению членства в НАТО - Народный фронт
10:59
Еще одна жертва Новичка: СМИ рассказали, кого ГРУ травило до Скрипалей Видео
10:55
"Это другая нация – дружественная": яркие цитаты Сергея Юрского об Украине
10:30
СМИ узнали, где похоронят Сергея Юрского
10:28
В ОБСЕ предупредили Киев: недопуск наблюдателей на выборы противоречит обязательствам Видео
10:05
От Бендера до дяди Мити: самые знаменитые роли Сергея Юрского Видео
09:50
В России КамАЗ с рабочими упал с обрыва, много жертв и пострадавших Видео
09:40
Раскрыта причина смерти Сергея Юрского
09:39
Украинцы, если вам предлагают купить ваш голос - продавайте мнение
09:15
В Москве скончался легендарный актер Сергей Юрский Видео
09:08
Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине Видео
08:48
Украина рискует потерять не только транзит, но и свою ГТС мнение
08:45
Нарвался на боксера: в Киеве подросток попал в нокдаун после неудачной игры в снежки Видео
08:40
В Киеве спортсмены разгромили пивбар и скрылись — СМИ
08:29
"Москва пойдет до конца": РФ отправит наблюдателей в Киев – СМИ Видео
08:15
"От мороза до плюса": в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Киева на выходные Видео
07:55
Жизнь не по средствам закончилась, впереди - конец терпения и протесты мнение
07:50
Трагедия в Турции: число жертв обрушения 8-этажки серьезно возросло Видео
07:25
Позор в Раде: Луценко попытался "обелить" жену-нардепа Видео
07:14
Кремль с помощью Януковича осознанно сыграл в пользу Порошенко мнение
06:10
Ложная личина: стали известны двойные личности среди знаков Зодиака Видео
05:39
Гибель Земли: названа точная дата смерти от Нибиру Фото Видео
05:12
Прима-балерина раскрыла секрет утонченного похудения: советы и меню Видео
04:08
В спортивном топе и мини-шортах: экс-"ВИА Гра" восхитила сеть спортивной фигурой
03:50
"Волшебство, магия": Российские "ведьмы" провели магический обряд в поддержку Путина: видео Видео
03:30
Эксперт оценил нарушения международных конвенций при строительстве Северного потока – 2 Видео
02:54
Когда пить йогурт и сколько, чтобы он был на пользу Видео
02:14
"Роксолана" Мерьем Узерли шокировала сеть сменой имиджа
01:53
Мужчина решил засудить отца и мать за то, что родили его без спроса
01:35
Представителями Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали известные личности Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться