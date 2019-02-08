ЦИК зарегистрировал "двойника" Тимошенко, Юлия требует от Порошенко его снять

Юлия Тимошенко

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выразила возмущение регистрацией кандидатом в президенты ее однофамильца.

Напомним, Юрий Тимошенко был зарегистрирован Центризбиркомом 6 февраля в качестве самовыдвиженца.

В свою очередь Леди Ю обратилась к действующему президенту Петру Порошенко, потребовав в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 снять кандидата с выборов. Политик выразила убеждение, что регистрация Юрия Тимошенко является инициативой главы государства и его предвыборного штаба.

"Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - сказала лидер Батькивщины, уточнив, что ей точно известно, кто вносил денежный залог за ее однофамильца.

Читайте такжеУ Порошенко будут фальсифицировать выборы, но это ему не поможетТимошенко также подчеркнула, что у ее команды есть все возможности предотвратить подобные манипуляции.

"Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции", - призвала она.

7 февраля кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь подписали меморандум "За честные выборы" во время общественно-политического ток-шоу "Право на владу". Документ содержит ряд обязательств со стороны кандидатов в отношении воздержания от фальсификации результатов выборов.