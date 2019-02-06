"Почти 40": стали известны новые официальные кандидаты в президенты Украины

Андрей Новак, Василий Журавлев и Юрий Тимошенко официально стали кандидатами в президенты / Корреспондент

В среду, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать еще троих желающих стать президентом Украины кандидатами на этот пост на очередных президентских выборах.

Новыми официальными кандидатами на пост главы государства стали выдвинутый от партии "Патриот" Андрей Новак, кандидат от партии "Справедливость" Василий Журавлев и Юрий Тимошенко (самовыдвиженец), пишет РБК-Украина.

Таким образом, число зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов на пост президента достигло 37 человек. В Украине в 2004 году было зарегистрировано рекордное количество участников президентских выборов — в избирательной гонке комиссия разрешила принять участие 24-м желающим занять пост главы государства.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).