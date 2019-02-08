"Готов доказать под присягой": Садовой обвинил Порошенко в шантаже ради снятия мусорной блокады. Документ

Садовой обвинил Порошенко в шантаже ради снятия мусорной блокады / Униан

8 февраля мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил, что президент Петр Порошенко предлагал ему в 2016 году подписать тайное соглашение, чтобы снять "мусорную блокаду" с города.

"Если бы мы подписали это соглашение, то "Самопомич" бы прекратила свое существование и фракция в парламенте должна работать совсем в другом ракурсе, как бы это было выгодно БПП и тем людям, которые на это все влияют", – пояснил Садовый на брифинге под Администрацией президента.

В доказательство своих слов у себя в Facebook он обнародовал текст соответствующего соглашения. В документе не упоминаются никакие фамилии или названия, однако из контекста следует, что речь идет именно о Порошенко ("Сторона 1"), партии БПП "Солидарность" ("Партия Стороны 1") и про самого Садового ("Сторона 2").

В частности, в соглашении отмечается: "Сторона 2 не осуществляет каких-либо действий, высказываний, имеющих негативный характер в отношении Стороны 1, Партии Строны 1 и не поддерживает в таких действиях другие силы… Сторона 2 обеспечивает результативное голосование за законопроекты указанные Стороной 1 не менее чем 26 депутатами Стороны 2".

При этом "сторона 1 обеспечивает поддержку в решении утилизации ТБО во Львове и всячески способствует в вопросе обустройства нового полигона и вопросов связанных с этим":

Тайное соглашение, чтобы снять "мусорную блокаду" со Львова / facebook.com/andriy.sadovyi

По словам Садового, он обнародовал документ только сейчас, так как "Администрация президента запустила новый виток противостояния. На этот раз представитель президента на Львовщине официально объявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода. А это, напомню, международный проект, где задействованы средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), подписаны международные соглашения и состоялся первый этап тендера на выбор подрядчика при участии ведущих компаний мира".

/ facebook.com/andriy.sadovyi

Ранее Садовой в числе других кандидатов подписал Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям на призыв общественных организаций. Свои подписи под документом вместе с Юлией Тимошенко поставили участники программы Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь, Александр Шевченко.

Напомним, Садовый подвергался жесткой критике от горожан и от общественности за неспособность наладить разрешение т.н. "Львовского мусорного кризиса". В частности, звучали обвинения, что у мэра нет никакой стратегии по постройке мусоросжигательного завода.

В период 2016-2017 регулярно звучали требования отставки Садового с поста градоначальника. Тот в ответ обвинял конкурирующие с "Самопомощью" партии в поджоге Грибовицкой свалки (пожар на которой и спровоцировал мусорный кризис), блокировании создания отходоперерабатывающих мощностей и использовании ситуации против него.