Гриценко после поражения определился с симпатиями во втором туре

Гриценко отказался поддержать Порошенко во втором туре выборов президента Украины / Главред

Кандидат в президенты и лидер политсилы Гражданская позиция Анатолий Гриценко категорически отказался поддержать во втором туре действующего главу государства Петра Порошенко, который, по данным экзит-полов, вышел во второй тур с Владимиром Зеленским.

"Я не хочу еще 5 лет обмана и мародерства и потому, ни при каких условиях, я не поддержу и не проголосую за Порошенко Петра Алексеевича. Я его хорошо знаю", - сказал Гриценко после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола.

Политик заявил, что не может пока озвучить свою позицию по Зеленскому, поскольку не знает его.

"Я не могу так же призывать голосовать или не голосовать за Владимира Зеленского. Я его просто не знаю, как не знает его еще страна", - добавил он.

Партия Гражданская позиция, подчеркнул Гриценко, намерена сконцентрироваться на предстоящих парламентских выборах для формирования нового правительства.

Он добавил, что новый президент возьмет на себя большую ответственность. Также подчеркнул, что важным будет выбор людей, которые проголосуют во втором туре выборов президента.

Брифінг Анатолія Гриценка щодо даних екзит-полів Опубликовано Анатолій Гриценко Воскресенье, 31 марта 2019 г.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.