Зеленский и Саакашвили обменялись заявлениями о желаемом сотрудничестве

Зеленский и Саакашвили обменялись взаимными симпатиями после результатов первых экзит-полов / Фото: Reuters

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский высказал мнение о важности помощи бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили новому президенту.

"Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится", - заявил Зеленский в рамках брифинга с журналистами.

В свою очередь экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили призвал все демократические силы поддержать шоумена Владимира Зеленского, который по данным экзитполов, вышел во второй тур выборов президента Украины.

"Рух Нових Сил будет бороться против фальсификации и за победу президента Зеленского!" – написал Саакашвили в Facebook.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.