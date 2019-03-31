Порошенко связал данные экзитполов с надеждами Москвы и с Путиным / Униан

Нынешний глава Украины Петр Порошенко, комментируя результаты первых экзит-полов, отметил, что "Москва надеялась на свою победу уже сегодня".

"Спасибо украинцам, которые во всем разобрались, отделили зерна от плевел. Спасибо за то, что, судя по экзитполам, предоставили возможность продолжить борьбу за Украину во втором туре, в то время, когда Москва надеялась на свою победу уже сегодня", — написал Порошенко в Twitter.

При этом позднее он написал, что скоро ему "придется говорить" с Владимиром Путиным.

Ранее, комментируя данные экзит-полов, Зеленский едко потроллил Порошенко. По предварительным данным, шоумен более чем на 10% обошел нынешнего президента.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, Порошенко финишировал вторым.

По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.