Порошенко связал данные экзитполов с надеждами Москвы и с Путиным

Глава государства поделился планами на будущее.
Нынешний глава Украины Петр Порошенко, комментируя результаты первых экзит-полов, отметил, что "Москва надеялась на свою победу уже сегодня".
"Спасибо украинцам, которые во всем разобрались, отделили зерна от плевел. Спасибо за то, что, судя по экзитполам, предоставили возможность продолжить борьбу за Украину во втором туре, в то время, когда Москва надеялась на свою победу уже сегодня", — написал Порошенко в Twitter.
При этом позднее он написал, что скоро ему "придется говорить" с Владимиром Путиным.
Ранее, комментируя данные экзит-полов, Зеленский едко потроллил Порошенко. По предварительным данным, шоумен более чем на 10% обошел нынешнего президента.
Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, Порошенко финишировал вторым.
По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.
Экзит-пол: что это такое и для чего он нужен
Экзит-пол - это социологический опрос избирателей на выходе из участков. На условиях анонимности их спрашивают, за кого они отдали свой голос. Экзит-полы дают возможность оперативно получить предварительные результаты выборов непосредственно в день голосования. Результаты экзит-полов также дают предварительную информацию о явке граждан на выборах и о количестве проголосовавших в разных регионах.
Результаты экзит-полов выборов президента Украины 2019 будут обнародованы 31 марта после 20:00. На выборах-2019 Национальный экзит-пол проведут фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Всеукраинский экзит-пол также проведут две компании по заказу ТСН.