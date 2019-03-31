Выборы-2019: Центризбирком обнародовал первые официальные результаты

Центральная избирательная комиссия опубликовала первые официальные результаты президентских выборов в Украине.

В первом туре лидером является действующий президент Петр Порошенко, второе место занимает шоумен Владимир Зеленский, на третьем месте лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Такие данные опубликованы по результату обработки 0,17% избирательных бюллетеней.

При этом Порошенко поддержали 24,76%, Владимира Зеленского 23,60%, за Юлию Тимошенко проголосовали 17,07%.

Напомним, по данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.

Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.