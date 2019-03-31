В ЦИК рассказали, какой уровень явки на выборах президента Украины 2019

31 марта 2019, 12:01

Она не дотягивает до уровня президентских выборов 2014 года.

Выборы 2019
Выборы 2019 / УНИАН

По состоянию на 10:00 воскресенья, 31 марта, около 5,5% граждан Украины проголосовали на выборах президента страны.

Такую статистику озвучили представители украинского Центризбиркома.

По состоянию на 11:00 на выборах президента Украины проголосовали 16,08% избирателей.

В 2014-м году явка избирателей в этот же период времени была выше - 17,62%.

Как заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, всего в реестр избирателей на выборах президента Украины 2019 было внесено 26,6 млн человек.

"Идет голосование. За моей спиной информация о фактический ситуации по количеству избирателей на момент начала голосования. Оно составляет 26 млн 614 тысячи 979 избирателей", - сказала она.

По словам Слипачук, подавляющее большинство избирательных участков работают в нормальном режиме.

"Были проблемы с своевременным открытием трех участков. Сейчас еще не открылся один избирательный участок в Измаиле Одесской области Там штамп не соответствует этому избирательному участку. Сейчас эта проблема решается", - подытожила она.

По состоянию на 11.50 из числа кандидатов в президенты Украины проголосовали Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Владимир Зеленский.

Всего Центризбирком удовлетворил заявление о регистрации 44 кандидатов на пост президента. Однако еще до 31 марта пятеро человек (Андрей Садовый, Дмитрий Гнап, Евгений Мураев, Сергей Кривонос и Александр Мороз) объявили о снятии своих кандидатуры с выборов президента Украины 2019.

Далее, в рамках украинского законодательства, члены ЦИК обязаны подсчитать все голоса и объявить результаты выборов президента Украины 2019 до 10 апреля (включительно). При варианте, когда никто из кандидатов не сможет получить в первом туре больше 50% голосов избирателей, то будет назначен второй тур выборов - на 21 апреля.

Явка на выборах: что это такое и как ее считают

Явка избирателей - это отношение (выраженное, как правило, в процентах) числа избирателей, принявших участие в выборах, к общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах.

В Законе Украины о выборах Президента Украины не указывается минимальный порог участия избирателей, следовательно, выборы будут считаться действительными и состоявшимися при любом проценте проголосовавших. Предложения установить явочный барьер не ниже 50% уже звучали в речах украинских политиков, однако до положительного решения такие инициативы не доходили.

На президентских выборах в 2014 году проголосовали 59,5% избирателей. Явка на выборы 2019 года, согласно соцопросам, будет выше.

В день выборов избирательные комиссии передают по электронной системе в округа предварительные сведения о явке избирателей на 11:00, 15:00 и 20:00. Центризбирком окончательные данные о явке должен получить до 21:30 дня выборов и опубликовать их на своем официальном сайте.

Согласно социологическим опросам, в президентских выборах готовы точно принять участие от 62% избирателей, еще около 22% граждан скорее проголосуют, чем не проголосуют. Только 7,5% опрошеных утверждают, что не будут принимать участие в выборах президента.

Политологи считают, что явка на президентских выборах обычно составляет примерно на 10-12% меньше, чем это показывают социологические исследования.

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Центризбирком президентские выборы в Украине выборы-2019
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