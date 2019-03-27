Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры из-за фальсификаций

Аксакал украинской политики решил покинуть президентскую гонку,
Дважды бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз принял решение снять свою кандидатуру с выборов президента Украины-2019.
Об этом говорится в заявлении, фотокопия которого была опубликована на странице политика в социальной сети Facebook.
"Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании — политическом фарсе, смирившись с его сутью", — говорится в тексте заявления.
Напомним, ранее свою кандидатуру снял с президентских выборов мэр Львова Андрей Садовый - в пользу Анатолия Гриценко.
Позднее в его пользу с выборов снялся и экс-журналист Дмитрий Гнап.
Далее из президентской гонки выбыл Евгений Мураев - ради Александра Вилкула.