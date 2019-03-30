Стартовали выборы президента Украины

Началось голосование на президентских выборах

Выборы президента Украины стартовали в столице Австралии Канберре.

Из-за разницы часовых поясов граждане Украины, находящиеся в Австралии, начали избирать президента в субботу, 30 марта, в 23:00 по киевскому времени.

"Единственный на континенте избирательный участок находится в помещении посольства Украины. Накануне сюда прилетели избирательные бюллетени. Несмотря на расстояние – украинцы преодолеют сотни километров, чтобы проголосовать", - пишет Сегодня.

Право избирать президента Украины здесь имеют 1719 избирателей.

Отметим, что последними проголосуют на президентских выборах украинцы в Сан-Франциско (США) в 6:00 1 апреля (по киевскому времени).

Всего голосование организовано в 72 иностранных государствах. За рубежом смогут проголосовать почти 0,5 млн украинцев на 101 участке.

Напомним, ранее в МИД предупредили: более 6 тысяч украинцев за рубежом не смогут проголосовать на президентских выборах.