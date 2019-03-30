Стартовали выборы президента Украины

Граждане Украины, находящиеся в Австралии, начали первыми избирать президента.
Выборы президента Украины стартовали в столице Австралии Канберре.
Из-за разницы часовых поясов граждане Украины, находящиеся в Австралии, начали избирать президента в субботу, 30 марта, в 23:00 по киевскому времени.
"Единственный на континенте избирательный участок находится в помещении посольства Украины. Накануне сюда прилетели избирательные бюллетени. Несмотря на расстояние – украинцы преодолеют сотни километров, чтобы проголосовать", - пишет Сегодня.
Право избирать президента Украины здесь имеют 1719 избирателей.
Отметим, что последними проголосуют на президентских выборах украинцы в Сан-Франциско (США) в 6:00 1 апреля (по киевскому времени).
Всего голосование организовано в 72 иностранных государствах. За рубежом смогут проголосовать почти 0,5 млн украинцев на 101 участке.
Напомним, ранее в МИД предупредили: более 6 тысяч украинцев за рубежом не смогут проголосовать на президентских выборах.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.