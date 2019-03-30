В МИД предупредили: более 6 тысяч украинцев за рубежом не смогут проголосовать на выборах

30 марта 2019, 22:22

Число граждан Украины, отбывающих наказание за рубежом, составляет 6050 человек.

Выборы в Украине
Более 6 тысяч украинцев не смогут проголосовать на выборах / УНИАН

Более 6 тысяч граждан Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях за рубежом, не смогут принять участие в президентских выборах.

Такие данные Департамента консульской службы РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По предоставленной департаментом консульской службы МИД информации, по состоянию на 31 декабря 2018 года, количество граждан Украины, которые отбывают наказание за рубежом составляет 6050 человек", - подчеркивается в сообщении.

В пенитенциарных учреждениях других стран отсутствуют специальные избирательные участки. 

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.

Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.

7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.

Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.

8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.

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МИД выборы-2019
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