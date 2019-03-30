В МИД предупредили: более 6 тысяч украинцев за рубежом не смогут проголосовать на выборах

Более 6 тысяч украинцев не смогут проголосовать на выборах / УНИАН

Более 6 тысяч граждан Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях за рубежом, не смогут принять участие в президентских выборах.

Такие данные Департамента консульской службы РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По предоставленной департаментом консульской службы МИД информации, по состоянию на 31 декабря 2018 года, количество граждан Украины, которые отбывают наказание за рубежом составляет 6050 человек", - подчеркивается в сообщении.

В пенитенциарных учреждениях других стран отсутствуют специальные избирательные участки.