Админресурс и соцвыплаты: эксперты рассказали о махинациях Порошенко на выборах

29 марта 2019, 15:56

Зафиксирован широкий перечень инцидентов с признаками злоупотребления админресурсом.

Президент Украины Петр Порошенко
Эксперты рассказали о нарушениях Петра Порошенко на выборах / Reuters

По результатам наблюдения накануне выборов президента Украины Гражданская сеть ОПОРА констатировала, что президенту Украины Петру Порошенко больше всего не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса.

"Практика проведения предвыборной агитации кандидатом на пост президента Украины Петра Порошенко включала достаточно широкий перечень инцидентов с признаками злоупотребления административными ресурсами на выборах. Несмотря на единичные случаи использования властного ресурса со стороны других кандидатов, именно действующему президенту Украины больше всего не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса", - говорится в отчете сети.

Там подчеркнули, что основными видами злоупотреблений со стороны Порошенко стало использование социальных выплат и бюджетных программ в предвыборной агитации, сочетание предвыборной агитации и официальных мероприятий в рамках заседаний Советов регионального развития, использование сайтов райгосадминистраций и привлечение должностных лиц местных органов власти к де-факто агитационной активности. Зафиксированные проблемы имеют потенциал негативного влияния на практическое обеспечение принципа равенства условий и возможностей для всех кандидатов на пост президента Украины, отмечают в гражданской сети.

Читайте также"Сетки" и подкуп избирателей: эксперт рассказала о махинациях и шулерстве на выборах

Эксперты подчеркнули, что активизация деятельности советов в условиях избирательного процесса, а также интенсивное в них участие Порошенко говорит об использовании административных ресурсов с целью привлечения внимания избирателей к кандидату, передает УНИАН.

В отчете также напоминается об организации транспортировки граждан к местам проведения региональных советов развития с помощью райгосадминистраций. В отдельных случаях зафиксировано, что участники данных официальных мероприятий органов власти позже подвозились и к местам проведения агитационных встреч кандидата на пост президента.

Наблюдатели ОПОРЫ также обратили внимание на то, что было сложно отделить должностную деятельность Порошенко и его агитационную активность во время поездок в другие области Украины, что связано с де-факто сочетанием официальных и агитационных поводов для привлечения внимания избирателей к кандидатуре действующего президента.

Также сообщается, что при распространении материалов по вопросам планов развития территорий и других аспектов региональной политики, в них содержалась информация об инициативах президента в сфере децентрализации и развития территорий, а само обсуждение перспективных планов развития областей и регионов происходит на основе указа президента. 

В ОПОРе добавили, что обеспокоенность вызвали выявленные случаи привлечения работников бюджетных организаций к прямой и косвенной агитации в поддержку Порошенко.

Напомним, ранее в Комитете избирателей азвали главные нарушения на выборах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Опора выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:56
Админресурс и соцвыплаты: эксперты рассказали о махинациях Порошенко на выборах
15:49
Дебатов не будет: Зеленский, Тимошенко и Порошенко рассказали, чем займутся вместо общего ток-шоу Видео
15:22
Час Земли 2019: как выглядит из космоса и почему это вредно Видео
15:03
"Убил бы больше Оноприенко": начался суд над серийным маньяком, убивавшем женщин в Киеве Видео
14:53
Четыре фактора, которые могут создать сенсацию на выборах президента мнение
14:38
Социолог спрогнозировал действия преемника Путина по Крыму и Донбассу
14:08
Переход на летнее время 2019: легкие способы уменьшить стресс Видео
13:58
Техосмотр для всех и получение прав по-новому: какие изменения готовят для украинских автолюбителей Видео
13:49
Это конец: за три дня до выборов от Порошенко сбегают верные ему силовики мнение
13:27
"Сногсшибательная": дочь Веры Брежневой покрасовалась в топике без лифчика Видео
13:22
Дело о коррупции в окружении Порошенко: прокурор Кулик заявил об исчезновении части документов Видео
12:59
"Именно с таких вещей все и начнет сыпаться": в сети обсуждают скандальный новый клип Rammstein Видео
12:49
У Путина рассказали о возможности признания итогов президентских выборов в Украине Видео
12:45
В Киеве высадили почти 50 тысяч деревьев - КГГА
12:38
Он поражает: как Зеленский провел гениальную избирательную кампанию – Financial Times
12:17
Зима отступает: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на выходные Видео
12:12
Праздник Теплый Алексей 2019: что нельзя делать и как привлечь счастье и суженого Видео
12:02
"208 процентов?": как Верховный с Сатаной договаривался мнение
11:55
"Красота зашкаливает": Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото Видео
11:54
Китай пытается склонить Францию на свою сторону в борьбе против США мнение
11:29
"Пока мы воевали, Свинарчуки Порошенко грабили": во Львове президенту устроили "теплый" прием Фото Видео
11:20
Промоутер раскрыл подробности нового боя Усика: названы возможные даты Видео
11:13
"Это не предел": эксперты объяснили предвыборную лихорадку на валютном рынке Видео
10:50
Изменения климата: ученые рассказали об увеличении продолжительности лета Видео
10:48
Тимошенко рассказала, как изменится Украина при ее президентстве
10:32
Две драмы России, или Как Путину сделали сюрприз мнение
10:17
"П" дал добро": опубликовано расследование об аферах окружения Порошенко в энергетике Видео
10:10
Политтехнолог раскрыл, как Порошенко пытается узаконить капитуляцию Украины перед Путиным
10:02
Проблемы роста: почему в Нацкомфинуслуг жалуются на микрозаймы новости компании
09:40
Диетолог посоветовала, как улучшить память Видео
09:16
Стало известно, на сколько в Украине за год подорожало мясо Видео
09:02
"Прям мотивация!": Слава Каминская похвасталась результатом похудения Видео
08:48
Генерал-разведчик предупредил, при каком условии Путин вторгнется в Украину
08:36
В чем опасность выборов-2019 и чем они отличаются от предыдущих мнение
08:25
"До +16": синоптики спрогнозировали серьезное потепление в Киеве Видео
07:55
"Разврат": Ольгу Бузову разнесли за снимок в полупрозрачном белье
07:43
Почему во взрослом возрасте так быстро идет время: ученые объяснили феномен
07:40
"Должен победить артист": астролог назвал триумфатора президентских выборов Видео
07:25
Массовые обыски в Крыму: оккупанты арестовали десятки активистов Видео
07:14
На этой неделе Украина переходит на летнее время: все, что нужно знать Видео
06:58
Главная причина, по которой Порошенко нужно сказать "нет" мнение
06:35
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в апреле-2019
06:12
Что нельзя делать в Саввин день 2019, чтоб не стать нищим, и какой будет весна 2019 Видео
05:53
Политолог объяснил опасность второго срока Порошенко
05:17
Эксперты рассказали, как сохранить страсть в сексе и отношениях
04:48
Украина должна отказаться от транзита российского газа – эксперт
04:09
Впервые в истории астрономы "напрямую" увидели планету не из Солнечной системы Видео
03:35
"Ври, да знай меру": Кравчук в обращении к украинцам раскритиковал Порошенко за популизм
02:54
"В ожидании лета": Регина Тодоренко покрасовалась в стильном купальнике
02:01
Дивный цветок: Топ-3 мешающих сексу мифов о влагалище
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться