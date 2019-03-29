Админресурс и соцвыплаты: эксперты рассказали о махинациях Порошенко на выборах

Эксперты рассказали о нарушениях Петра Порошенко на выборах / Reuters

По результатам наблюдения накануне выборов президента Украины Гражданская сеть ОПОРА констатировала, что президенту Украины Петру Порошенко больше всего не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса.

"Практика проведения предвыборной агитации кандидатом на пост президента Украины Петра Порошенко включала достаточно широкий перечень инцидентов с признаками злоупотребления административными ресурсами на выборах. Несмотря на единичные случаи использования властного ресурса со стороны других кандидатов, именно действующему президенту Украины больше всего не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса", - говорится в отчете сети.

Там подчеркнули, что основными видами злоупотреблений со стороны Порошенко стало использование социальных выплат и бюджетных программ в предвыборной агитации, сочетание предвыборной агитации и официальных мероприятий в рамках заседаний Советов регионального развития, использование сайтов райгосадминистраций и привлечение должностных лиц местных органов власти к де-факто агитационной активности. Зафиксированные проблемы имеют потенциал негативного влияния на практическое обеспечение принципа равенства условий и возможностей для всех кандидатов на пост президента Украины, отмечают в гражданской сети.

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Эксперты подчеркнули, что активизация деятельности советов в условиях избирательного процесса, а также интенсивное в них участие Порошенко говорит об использовании административных ресурсов с целью привлечения внимания избирателей к кандидату, передает УНИАН.

В отчете также напоминается об организации транспортировки граждан к местам проведения региональных советов развития с помощью райгосадминистраций. В отдельных случаях зафиксировано, что участники данных официальных мероприятий органов власти позже подвозились и к местам проведения агитационных встреч кандидата на пост президента.

Наблюдатели ОПОРЫ также обратили внимание на то, что было сложно отделить должностную деятельность Порошенко и его агитационную активность во время поездок в другие области Украины, что связано с де-факто сочетанием официальных и агитационных поводов для привлечения внимания избирателей к кандидатуре действующего президента.

Также сообщается, что при распространении материалов по вопросам планов развития территорий и других аспектов региональной политики, в них содержалась информация об инициативах президента в сфере децентрализации и развития территорий, а само обсуждение перспективных планов развития областей и регионов происходит на основе указа президента.

В ОПОРе добавили, что обеспокоенность вызвали выявленные случаи привлечения работников бюджетных организаций к прямой и косвенной агитации в поддержку Порошенко.

Напомним, ранее в Комитете избирателей азвали главные нарушения на выборах.